Sfide in mare e sul green per il Trofeo Gianni Cozzi: l'evento dedicato all’imprenditore mai dimenticato(Video)

Si è rinnovato lo scorso fine settimana anche quest’anno l’appuntamento con il Trofeo Gianni Cozzi, manifestazione dedicata all’imprenditore e articolata nelle tradizionali competizioni di vela d’altura e golf.

Le interviste

Per la sezione velistica, organizzata dallo Yacht Club Sanremo, il trofeo si è sviluppato su due prove tra Marina degli Aregai e Marina di San Lorenzo. La prima regata ha seguito il percorso Sanremo–Marina di San Lorenzo–Sanremo, mentre la seconda si è disputata sulla tratta Sanremo–Marina degli Aregai–Sanremo. Al termine delle competizioni si è svolta la cerimonia di premiazione sulla terrazza dell’Aregai Marina Hotel & Residence di Santo Stefano al Mare.

Nel programma anche la tradizionale cena con intrattenimento musicale all’Hotel Riviera dei Fiori di San Lorenzo al Mare.

Parallelamente si è disputato il torneo al Castellaro Golf Club, che ha richiamato numerosi partecipanti non solo dal Ponente ligure ma anche dalla vicina Costa Azzurra. La gara, sulle 18 buche, si è giocata con formula individuale medal per la prima categoria e stableford per seconda e terza categoria.

Premiati i primi due classificati di ogni categoria, oltre al primo lordo, alla prima lady e al primo senior. I nomi dei vincitori saranno inseriti nei tradizionali tabelloni in legno custoditi nella club house del circolo.