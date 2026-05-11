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Attualità | 11 maggio 2026, 15:26

Sanremo, il vicesindaco Fellegara al plesso di via Volta per la Settimana Nazionale della Celiachia (Foto)

In occasione della Settimana Nazionale della Celiachia, oggi è stato somministrato un pasto senza glutine in tutte le mense delle scuole dell’infanzia e delle primarie così composto: risotto allo zafferano, formaggio Asiago, carote all’olio e frutta fresca.

Il vicesindaco Fulvio Fellegara si è recato nel plesso di via Volta, assieme alla nutrizionista Beatrice D'Ambrosio, e ha preso parte al pranzo. Presente anche la dirigente scolastica Amalia Catena Fresta.

Attraverso il menù senza glutine offerto a tutti i bambini – dichiara il vicesindaco Fellegara – si può trasformare il momento del pasto in un'occasione di educazione e condivisione. È fondamentale che la scuola sia un luogo dove le differenze alimentari non diventino barriere ma opportunità per imparare a prenderci cura della salute di tutti, partendo proprio dai più piccoli. Ringrazio la dottoressa D'Ambrosio e la dirigente Fresta per la preziosa collaborazione in questa giornata di sensibilizzazione”.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “Tutti a tavola tutti insieme” attraverso cui il Comune di Sanremo ha aderito alla “Settimana Nazionale della Celiachia” e si è svolta in collaborazione con l'AIC (Associazione Italiana Celiachia) e Camst.

Redazione

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