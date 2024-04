Ventimiglia ospita il Festival del noir e del giallo: tra gli ospiti Bruno Morchio, Bruno Vallepiano e Gino Marchitelli (Foto)

Numerosi appuntamenti culturali e letterari sul genere giallo, crime e noir verranno proposti al primo festival del noir e del giallo di analisi sociale a Ventimiglia che si terrà nelle giornate del 26 e 27 aprile presso la biblioteca Aprosiana.

L'evento, organizzato dall'associazione culturale Il Picchio Vorrei, sarà promosso dall'associazione Proponente, che verrà presentata ufficialmente in conferenza stampa il 24 aprile, che metterà a disposizione i propri mezzi pubblicitari. "L’esperienza maturata dalla nostra associazione culturale Il Picchio di San Giuliano Milanese ci ha portato a lanciare, proporre e realizzare numerosi appuntamenti culturali e letterari, del genere crime, in diverse parti d’Italia grazie alla sensibilità e collaborazione degli assessorati alla cultura locali" - fa sapere Gino Marchitelli, presidente dell'associazione culturale Il Picchio e direttore artistico dei festival - "Grazie anche all’attività di scrittore e alle conseguenti conoscenze e rapporti di collaborazione con la stragrande maggioranza degli autori e delle autrici di genere nazionali, siamo riusciti a mettere in campo il Festival Maggio in Giallo, nel sud di Milano, giunto quest’anno alla decima edizione, Terre Messapiche Salento in Noir a Carovigno (vicino a Ostuni) quest’anno alla settima edizione, Giallo Verbania quest’anno alla terza edizione il 19, il 20 e il 21 aprile prossimi e Luino Noir quest’anno alla seconda edizione".

Tra gli ospiti noti scrittori come Bruno Morchio, Bruno Vallepiano e Gino Marchitelli. "La fortunata conoscenza e collaborazione del nostro presidente con un’attività locale di Ventimiglia sensibile a questo tema e la disponibilità dell’amministrazione comunale in carica, in collegamento con la biblioteca, ci hanno consentito di portare sul territorio un primo appuntamento esplorativo in loco" - spiega Marchitelli - "Nella giornata del 26 aprile ospiteremo il noto scrittore ligure Bruno Morchio, neo vincitore del prestigioso premio Scerbanenco 2023, mentre il 27 aprile vedrà la partecipazione di due autori molto conosciuti anche per le attività di progettazione e realizzazione di festival e concorsi letterari internazionali: Bruno Vallepiano e il sottoscritto, Gino Marchitelli. La speranza è che, grazie alla sensibilità e aiuto di realtà imprenditoriali locali, della biblioteca e dell’amministrazione comunale, questo appuntamento si strutturi nel tempo e diventi uno dei più importanti eventi di letteratura crime dell’intero ponente ligure, mantenendo Ventimiglia come centro indiscutibile dell’ideazione e realizzazione del festival".