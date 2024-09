Bordighera, iniziativa in barca per il Rotary Club Sanremo Hanbury con la "Handarpermare" (foto)

Il Rotary Club Sanremo Hanbury con il suo Presidente è tornato al porto di Bordighera con un drappello di soci compreso lo skipper Gianpaolo Marinelli. Si è infatti svolta l’uscita in mare programmata della barca di "Handarpermare". Service al quale il Club ha aderito unitamente ai Rotary Club Albenga, Varazze Riviera del Beigua, Rotaract Imperia e Rotary Club Imperia (capofila).

Progetto che si ripete da una quindicina di anni ma che continua ad essere fortemente richiesto soprattutto dai fruitori del servizio. Si tratta di uscite giornaliere in barca a vela per persone con disabilità diverse, psichiche, motorie, visive ecc Sono stati selezionati dalla SPES di Ventimiglia due ragazzi Paolo e Roberto e due ragazze Anna e Sabina accompagnati da due educatrici.

L’uscita è stata effettuata con l’imbarcazione della “Handarpermare” che, come da preventivo forniscono il servizio con volontari velisti che governano le imbarcazioni ed intrattengono gli ospiti a bordo. L’equipaggio dell’Handarpermare era formato dal mitico Alberto Prudenzano non vedente, da Alberto e Dino. Per il Rotary Club Sanremo Hanbury hanno accompagnato la partenza della barca: Centorame, Giotto e Tarducci.

Questo service ha anche la particolarità di avvicinare i rotariani alla disabilità, mettendoli in condizione, nel cercare le persone alle quali offrire il servizio, di conoscere quanti e quali disabili sono presenti sul territorio e quali possono essere le loro esigenze.