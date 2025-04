Vallecrosia verso la Pasqua, Settimana Santa: momenti di preghiera a Maria Ausiliatrice (Foto)

Momenti di ritrovo e di preghiera verranno organizzati dalla parrocchia di Maria Ausiliatrice a Vallecrosia nella Settimana Santa in preparazione della Pasqua.

Si inizierà il 13 aprile con la domenica delle palme. "Il 13 aprile verranno celebrate sante messe alle 8, alle 10.30 nel cortile dell'oratorio e alle 18" - fa sapere don Karim, parroco della parrocchia di Maria Ausiliatrice - "Sono previsti tanti momenti di preghiera, durante la settimana santa, in preparazione della Pasqua".

"Mercoledì 16 aprile alle 21 vi sarà una celebrazione penitenziale presso la chiesa di San Rocco" - svela don Karim - "Giovedì santo, il 17 aprile, invece, alle 8 vi sarà la preghiera dell'ufficio e le lodi mattutine, alle 18.30 la cena del Signore e l'adorazione eucaristica dalle 20".

"Venerdì santo, il 18 aprile, alle 8 vi sarà nuovamente la preghiera dell'ufficio e le lodi matutine mentre alle 15 si terrà la via Crucis, alle 18 la passione del Signore e, infine, alle 21 la via Crucis in oratorio" - dice don Karim - "Sabato santo, il 19 aprile, alle 8 vi sarà la preghiera dell'ufficio e le lodi mentre alle 21.30 si terrà la veglia pasquale. Infine, domenica 20 aprile, giorno di Pasqua di risurrezione, verranno celebrate le sante messe alle 8, alle 9.30, alle 11 e alle 18".