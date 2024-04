Elezioni Sanremo: un dibattito, sei dirette di approfondimento con il giornalista Gianni Micaletto ed una sorpresa

Il nostro giornale proporrà il 13 maggio il dibattito con i candidati alla successione, a partire dalle 18, per garantire un ambiente neutro rivolto soprattutto a chi è ancora indeciso, offrendo cosi elementi di riflessione utili per esprimere le preferenze.

Sanremo News propone una serie di iniziative per i cittadini, con l'obiettivo di offrire spunti concreti sull’indicazione di voto. La campagna elettorale a Sanremo è già nel vivo. In strada, nei bar, nelle chat è quasi scontato che anche argomenti semplici assumano connotazioni elettorali. L'8 e 9 giugno i sanremesi saranno chiamati ad esprimere il dopo-Biancheri, sindaco più longevo nella storia cittadina.

Vera novità saranno le dirette ‘La Sanremo che vorrei’, con la presenza di Gianni Micaletto, firma importante del giornalismo locale, che affiancherà un nostro collega in un talk show live (sul giornale, Facebook e You Tube) per 6 martedì consecutivi, con inizio alle 21.

‘La Sanremo che vorrei’ proporrà ogni settimana un tema da approfondire con candidati al Consiglio comunale. Il primo appuntamento è fissato per martedì 30 aprile, con lo speciale dedicato al turismo, come detto alle 21 sul nostro giornale.