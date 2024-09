Sanremo, domenica a Coldirodi la presentazione de "Il sentiero della speranza. Storia e attualità della frontiera tra Italia e Francia",

Si terrà presso il Museo di Villa Luca, a Coldirodi di Sanremo, domenica 22 settembre alle ore 21, la presentazione de "Il sentiero della speranza. Storia e attualità della frontiera tra Italia e Francia", ultima opera dello storico Enzo Barnabà.

Il libro tratta della storia e delle storie del confine italo-francese in cui si intersecano mille vicende di passaggi avventurosi: dai socialisti e dagli anarchici di fine Ottocento, all’adolescente Curzio Malaparte che vuole recarsi in Francia per combattere contro i tedeschi, dagli ebrei in fuga dalle persecuzioni hitleriane a Primo Levi che desidera incontrare il suo compagno di prigionia ad Auschwitz, fino ai terroristi rossi e neri negli anni di piombo.

Enzo Barnabà, storico punto di riferimento per i giornalisti di ogni nazionalità che si recano sul posto per i loro servizi, in questo libro fornisce al lettore preziose informazioni che aiutano a capire questo fenomeno epocale, in particolare attraverso il racconto di quel sentiero chiamato "Passo della Morte" e di tutti coloro che oggi lo percorrono nel disperato tentativo di raggiungere la Francia.

L'autore sarà introdotto da Alessio Bellini, il quale aveva già ospitato Barnabà a Villa Luca, nel mese di maggio, all’interno della rassegna "La Domenica Letteraria", da lui curata.

L'incontro è rivolto a tutta la cittadinanza.