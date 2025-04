Sanremo: 'No Other Land', vincitore del premio Oscar come miglior documentario, al Roof 3 dell'Ariston

Venerdì 18 aprile, verrà proiettato alla sala Roof 3 il docufilm NO OTHER LAND, vincitore del premio Oscar come miglior documentario, con orario 15.30 17.30 19.30 21.30.

La data non è stata scelta a caso, ma decisa per il giorno di Venerdì Santo, come auspicio e raggiungimento alla libertà e alla pace.

TRAMA

No Other Land racconta la lotta di Basel Adra, giovane attivista palestinese, contro l'espulsione forzata della sua comunità da parte dell'esercito israeliano. Fin da bambino, Basel documenta con la sua videocamera la continua distruzione del suo villaggio in Cisgiordania, dove le case vengono rase al suolo dai carri armati e dalle ruspe. Un giorno Basel incontra Yuval Abraham, giovane giornalista israeliano che sceglie di unirsi alla sua battaglia. Per oltre cinque anni, i due collaborano per documentare le violenze e le ingiustizie, La loro amicizia è però segnata da una profonda disuguaglianza: Basel vive sotto un'occupazione militare crudele, mentre Yuval, essendo israeliano, gode di libertà e diritti che a Basel sono negati. Il legame fra Basel e Yuval diventa via via più forte, alimentato dalla necessità di testimoniare cosa sta accadendo.

Il costo del biglietto sarà di € 6,00 come prezzo unico

Info programmazione: https://aristonsanremo.com/programmazione-settimanale/