Gli studenti del Liceo Cassini di Sanremo al Festival du livre de Paris (foto)

Da giovedì 10 a lunedì 14 aprile 2025, diciannove studenti del triennio del Liceo Linguistico EsaBac si sono recati a Parigi per partecipare per la prima volta all'evento dell'anno per la scena letteraria francofona, Le Festival du Livre de Paris. Durante la manifestazione, hanno potuto assistere a interviste di autori contemporanei, conoscere case editrici, radio e riviste letterarie del mondo francofono. Il padiglione del paese ospite d'onore di quest'anno era dedicato al Marocco. I ragazzi hanno così avuto modo di assistere all'incontro con l’autrice Leila Slimani e alla proiezione in anteprima della prima puntata della serie in onda da lunedì 14 aprile su France TV dedicata a George Sand, La Rebelle, partecipando al successivo dibattito con il regista, il produttore e l'attrice protagonista, Nine D'Urso. Il cast degli attori ha ricordato ai nostri ragazzi l'appuntamento del prossimo 27 giugno a Rimini per la rassegna internazionale dedicata alle serie televisive, Italian Global Series Festival.

Il progetto, a cura delle professoresse Sabrina Cipriano e Sara Di Vittori, e valido come PCTO per l'indirizzo linguistico, è stato accompagnato da una visita della città, con particolare attenzione a luoghi legati alla letteratura e al teatro come la libreria Shakespeare&Co, Rue de l’Odéon, dove é stata curata la prima traduzione in francese della celebre opera di Joyce “Ulisse” e il Théâtre de La Huchette, all'interno del quale i ragazzi hanno assistito allo storico doppio spettacolo dedicato alle prime pièces di Ionesco La cantatrice calva e La lezione.

Docenti e alunni, entusiasti dell'esperienza, si danno appuntamento a Parigi per il Festival du livre 2026!