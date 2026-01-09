 / Attualità

Attualità | 09 gennaio 2026, 07:24

AISA Liguria difende la campana dei bimbi non nati a Sanremo e sostiene l’iniziativa del vescovo Antonio Suetta

L’associazione ambientalista e per la tutela della vita esprime solidarietà a mons. Suetta e invita alla riflessione sul valore di ogni forma di vita

AISA Liguria difende la campana dei bimbi non nati a Sanremo e sostiene l’iniziativa del vescovo Antonio Suetta

La sezione regionale ligure di AISA, Associazione Italiana Sicurezza Ambientale, esprime il proprio fermo sostegno alla campana dei bimbi non nati, recentemente installata a Sanremo su iniziativa del vescovo della diocesi, monsignor Antonio Suetta. In una nota diffusa dall’associazione, AISA ribadisce la propria missione di tutela dell’ambiente, degli animali, della salute e della vita umana, sottolineando come il proprio intervento si collochi in un contesto laico e nel pieno rispetto delle diverse sensibilità e opinioni presenti nella società.

Secondo AISA, la campana rappresenta uno strumento simbolico utile a stimolare una riflessione profonda sulla necessità di difendere ogni forma di vita. L’associazione dichiara inoltre di non comprendere le contestazioni nate attorno all’iniziativa, ritenendo che il suono di una campana non possa costituire offesa per nessuno, ma piuttosto un invito alla meditazione e al confronto. AISA conclude esprimendo solidarietà a monsignor Suetta e rivolgendo al presule il proprio plauso per l’iniziativa, considerata coerente con i valori di rispetto e tutela della vita che l’associazione promuove da sempre.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium