Sanremo: situazione di degrado in piazza Colombo a due mesi dalla fine del Festival, la segnalazione con foto di un cittadino

"Buongiorno direttore,

Sono trascorsi due mesi dalla fine del Festival di Sanremo, eppure Piazza Colombo – simbolo del centro cittadino – versa ancora in condizioni indegne di una città che si definisce capitale della musica e del turismo. Gradini divelti, pavimentazione sconnessa, rischio concreto di inciampi e cadute: una situazione non solo esteticamente indecorosa, ma anche pericolosa per residenti, turisti e passanti.

È inaccettabile che in DUE mesi – due! – né gli uffici competenti siano intervenuti per porre rimedio ad una situazione, oltre che brutta da vedere, anche estremamente pericolosa per cittadini e turisti. In campagna elettorale era stato promesso più decoro urbano e attenzione a marciapiedi e arredo pubblico ebbe dopo quasi un anno direi che le promesse, come al solito, non sono state rispettate!

La nostra amata Sanremo si merita più attenzione da chi di dovere.

Stefano".