Sanremo, un cittadino: "Le isole ecologiche di via Pietro Agosti sacrificano troppi parcheggi"

"Buongiorno, desidero segnalare quanto sta accadendo in via Pietro Agosti a Sanremo, dove sono state installate le cosiddette isole ecologiche. Pur essendo spesso criticate dai cittadini, queste strutture potrebbero contribuire al decoro urbano se collocate con maggiore attenzione.

Il problema riguarda la gestione degli spazi: l’attuale collocazione ha comportato la perdita di 6/8 posti auto in una zona già fortemente penalizzata dalla carenza di parcheggi. Poco più sopra, in corrispondenza della salita Melandri, sono stati apposti nuovi divieti di sosta per fare spazio a un’altra isola ecologica, con un’ulteriore riduzione di 6/8 posti. In meno di 500 metri si sono così persi complessivamente tra i 12 e i 16 stalli, in un quartiere densamente abitato e già privo di adeguate aree di sosta.

Chi ha disposto queste installazioni non sembra aver valutato con sufficiente attenzione l’impatto sui residenti. Mi auguro che venga effettuato un riordino immediato, con un calcolo più accurato degli spazi e una diversa disposizione delle isole, in modo da ridurre al minimo la sottrazione di parcheggi.

Il problema riguarda non solo via Agosti, ma anche altre zone nevralgiche della città dove si prevede l’installazione di ulteriori isole ecologiche, come ad esempio via Galilei. È importante che l’azienda incaricata operi con maggiore sensibilità verso le esigenze dei cittadini, evitando di aggravare una situazione già difficile.

Cordiali saluti2.