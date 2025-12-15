Ventimiglia: incuria e degrado in via Sottoconvento, la preoccupazione dei residenti (Foto)

Un nostro lettore, Carlo, ci ha scritto per evidenziare la situazione di incuria e degrado di via Sottoconvento a Ventimiglia:

“Mi trovo ancora una volta e senza alcun piacere, ad inviarle una serie di immagini per documentare lo stato di incuria a dir poco, in cui versa il marciapiede di via Sottoconvento angolo via Chiappori e corso Genova a Ventimiglia. Le immagini non hanno bisogno di commenti. Come possono i residenti, almeno quelli della zona, accettare questo stato di cose? Tanta indifferenza lascia perplessi”.