Sicurezza e la viabilità sulla nuova rotatoria di Corso Genova a Ventimiglia, un lettore: "Manca il rispetto della precedenza"

La nuova rotatoria di Corso Genova, pensata per fluidificare il traffico cittadino, si è trasformata in un punto critico per la viabilità. Molti automobilisti ignorano le regole della precedenza, creando situazioni di pericolo quotidiano. A denunciarlo è un lettore, Matteo, che chiede l’intervento dei vigili urbani per educare gli utenti della strada e garantire maggiore sicurezza.

"Buongiorno Direttore,

volevo segnalare i problemi di traffico veicolare sulla nuova rotatoria in Corso Genova. L'aspetto più importante e pericoloso è dovuto alla mancanza totale di precedenza dalla maggior parte dei veicoli. Non conoscono le regole obbligatorie della strada . Sarebbe opportuno utilizzare per un periodo la presenza dei vigili urbani, di modo che gli automobilisti si abituino alla nuova sede stradale".

Matteo