Al Direttore | 04 dicembre 2025, 08:30

Sicurezza e la viabilità sulla nuova rotatoria di Corso Genova a Ventimiglia, un lettore: "Manca il rispetto della precedenza"

Il lettore Matteo ci segnala la situazione chiedendo un intervento concreto per migliorare la sicurezza

La nuova rotatoria di Corso Genova, pensata per fluidificare il traffico cittadino, si è trasformata in un punto critico per la viabilità. Molti automobilisti ignorano le regole della precedenza, creando situazioni di pericolo quotidiano. A denunciarlo è un lettore, Matteo, che chiede l’intervento dei vigili urbani per educare gli utenti della strada e garantire maggiore sicurezza.

"Buongiorno Direttore,

volevo segnalare i problemi di traffico veicolare sulla nuova rotatoria in Corso Genova. L'aspetto più importante e pericoloso è dovuto alla mancanza totale di precedenza dalla maggior parte dei veicoli.  Non conoscono le regole obbligatorie della strada . Sarebbe opportuno utilizzare per un periodo la presenza dei vigili urbani, di modo che gli automobilisti si abituino alla nuova sede stradale".

Matteo

