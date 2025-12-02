Sanremo: una piastrella rotta da tempo e un muretto in pessime condizioni, c'è bisogno di manutenzione al porto vecchio (Foto)

Una grossa piastrella da sostituire e un muretto che, tra graffiti e usura del tempo, non sono certo un bel biglietto da visita per la zona del porto vecchio di Sanremo.

E’ questa la segnalazione di alcuni residenti per chiedere una maggiore attenzione e più decoro per la zona portuale matuziana che, tra l’altro, a breve sarà presa d’assalto da turisti e residenti, sia per le feste di fine anno che per il prossimo Festival di Sanremo.

In particolare viene segnalata la rottura, da tempo, di una piastrella di fronte all’altare del marinaio, a ridosso del ristorante ‘Clapsy’, con il rischio di cadute per chi transita a piedi. La segnalazione vede anche la situazione del muretto di fronte, sempre in corso Nazario Sauro, che necessiterebbe di una importante manutenzione.