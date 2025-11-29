Tassi di assenza del personale comunale, "a Taggia superano sempre il 20%": la segnalazione

"Oggi ho scoperto, quasi per caso, che vengono pubblicati i tassi di assenza del personale comunale e ho visto che nel comune di Taggia i tassi di assenza superano sempre il 20%, per cui mediamente un giorno alla settimana c'è un dipendente non presente" - segnala un lettore, Ale.

"Si arriva addirittura al 27% nel 3° trimestre che stranamente è il periodo estivo e delle ferie (luglio agosto settembre). Nello specifico abbiamo tassi di assenza del 21,58%, del 24,42% e del 27,60%. L'anno scorso nel 3° trimestre era addirittura del 40,43%" - sottolinea - "Andando a rapportare tale dato con quello del Ministero dell'Economia e delle Finanze che è mediamente del 12,786% c'è un enorme divario e non spiegabile".

"Abitiamo in un Comune di assenteisti? Ora ci può essere mai un'azienda privata che può resistere sul mercato con un tasso di assenza così elevato? E l'Amministrazione Comunale è a conoscenza di questa cosa? Perchè il personale comunale, che sembra già in numero eccessivo, è pagato dalle tasse dei contribuenti cittadini di Taggia" - mette in risalto - "Ricordiamoci che lo scorso anno l'Amministrazione comunale ha alzato l'aliquota Imu per gli immobili locati a canone concordato perché aveva bisogno di soldi e, come al solito, i cittadini hanno avuto un aumento delle tasse".