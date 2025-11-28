Sanremo: abbandono di rifiuti, la segnalazione di un lettore per il degrado in strada Sen. Marsaglia (Foto)

Un nostro lettore, Gianni Calvi, ci ha scritto dopo aver letto della multa per il conferimento dei rifiuti in strada Borgo Tinassi:

“Apprendo e approvo del giro di vite ai ‘furbaccioni della spazzatura’ e ‘olimpionici’ del lancio della rumenta. Francamente pagando quasi 1.000 euro, mi arrabbio non poco passando in certe vie della città. Devo però far notare al Comune di Sanremo che, in Strada Sen. Marsaglia nei pressi del muraglione di cui allego foto, da circa un annetto e nonostante le mie segnalazioni all’URP, giacciono ancora in abbandono i rifiuti da scavo, con asfalto, provenienti da un cantiere. In caso non fossi abbastanza chiaro allego foto di questa mattina”.