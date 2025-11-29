Rinnovo carta d'identità, "assurdo disservizio a Sanremo": la segnalazione

Disservizio a Sanremo nella richiesta di rinnovo della carta di identità elettronica in vista della scadenza di quella cartacea. Lo segnala una cittadina.

"Il 28 novembre 2025 mi sono recata all'URP di Sanremo per avere un appuntamento con l'ufficio preposto alle carte di identità elettroniche perché l'Anagrafe, a cui mi ero rivolta venerdì scorso, mi aveva fornito numeri di telefono che non rispondevano" - racconta Rachele C. - "Mi sono, perciò, rivolta all'URP. E' stata molto gentile la signora che, attraverso l'app, ha ottenuto l'appuntamento per il 4 marzo 2026 alle 10:15".

"Ho poi telefonato a Riva Ligure per sapere se era normale aspettate così tanto per un documento e mi hanno detto di andare in Comune anche subito" - sottolinea - "La ringrazio per l'efficienza, la carta di identità elettronica è pronta e arriverà per posta. Congratulazioni alla signora e al comune di Riva Ligure ma una domanda mi frulla ancora in testa: perché questo assurdo disservizio a Sanremo?".