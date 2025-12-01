Presidenza della Conferenza dei Sindaci dell’ASL1, "il silenzio del sindaco di Sanremo preoccupa"

Un nostro lettore, Alfonso Morala, ci ha scritto in relazione alla presidenza del Cal:

"In questi giorni ho letto numerose comunicazioni, note stampa e dichiarazioni di diversi esponenti politici del nostro territorio riguardo al passaggio della presidenza della Conferenza dei Sindaci dell’ASL1 da Sanremo a Imperia. Da Ventimiglia a Sanremo, praticamente tutti hanno espresso forte contrarietà, denunciando il rischio di un ulteriore accentramento di potere nelle mani di un’unica figura. Ciò che però mi stupisce e, da cittadino sanremese, mi amareggia e mi irrita profondamente è il silenzio del nostro sindaco Mager. Ad oggi non mi pare di aver letto alcuna sua dichiarazione pubblica, né è dato sapere quale sia la sua posizione su un tema che riguarda direttamente il nostro territorio e i servizi sanitari della nostra comunità".