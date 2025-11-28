Sanremo: lampioni spenti sulla mulattiera di Poggio da settimane: i residenti denunciano silenzi e pericoli

Una nostra lettrice, Valeria, ci ha scritto dopo aver segnalato per diverse settimane un disservizio a Dea Spa ed al Servizio Viabilità del comune:

“Lungo la mulattiera salita Poggio, sono installati da tempo dei piccoli lampioni che illuminavano poco ma comunque in modo molto utile, la mulattiera stessa. Viene percorsa a piedi da molte persone che da Poggio scendono in corso Mazzini per poi prendere il bus per andare in centro al lavoro, e viceversa. Da circa tre settimane tutti i lampioni sono spenti lungo la mulattiera. Diverse persone me compresa, lo abbiamo segnalato più volte utilizzando il sito internet di Dea Spa ed al Comune di Sanremo tramite ufficio relazioni col pubblico. Da Dea Spa e dal Comune nessuna risposta e nessuna risoluzione del problema. Ci sentiamo presi in giro! Come residenti di Poggio, chiediamo cortesemente di riportare il nostro sconforto e la nostra preoccupazione, in quanto percorrere la mulattiera totalmente al buio è un pericolo pubblico che alle istituzioni locali non interessa”.