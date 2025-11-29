"Cortesia e professionalità", i ringraziamenti al personale della farmacia dell'ospedale di Bordighera

Un lettore desidera ringraziare pubblicamente il personale della farmacia dell'ospedale di Bordighera.

"Con queste poche righe desidero sottolineare la cortesia e la professionalità del personale che opera ogni giorno all'interno della farmacia dell'ospedale di Bordighera (asl1)" - scrive B. Corona - "Essendo un momento davvero difficile per una grave malattia che colpisce un mio caro devo e desidero ringraziare medici, tecnici ed amministrativi che si dedicano con cuore a un lavoro che coinvolge le persone in fasi davvero drammatiche delle proprie esistenze".

"E' giusto lamentarsi quando serve ma altrettanto fa bene a noi tutti ringraziare quando è necessario e rende merito" - sottolinea - "Grazie alla dottoressa Epifania ed alla signora Cinzia, che io ho conosciuto. Estendo al personale un grazie e complimenti per il vostro operato".