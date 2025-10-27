Capodanno 2026 a Sanremo: droni, fuochi d’artificio e musica anni ’80 per una notte magica tra cielo, mare e divertimento

Uno spettacolo di droni nel cielo di fronte al porto, il classico spettacolo pirotecnico di mezzanotte, uno yacht con un disc jockey e anche musica degli anni ’80 sul litorale. E’ questa la ‘traccia’ del Capodanno 2026 di Sanremo che, per quest’anno, lascia da parte il classico ‘concertone’, affidandosi a uno spettacolo suggestivo che sicuramente attrarrà l’attenzione di residenti e turisti che decideranno di trascorrere la notte più lunga dell’anno nel centro della Città dei Fiori.

Da tempo le voci sulle prossime feste di fine anno si rincorrono nei corridoi di palazzo Bellevue e, in questi giorni, l’assessore al turismo Alessandro Sindoni sta lavorando alacremente, sia per la notte di Capodanno che per tutte le feste di dicembre e gennaio, per intrattenere il pubblico. Come sempre ci sarà l’accensione delle luminarie all’inizio di dicembre e si punterà molto su spettacoli di intrattenimento per famiglie, giovani e meno giovani. Sul solettone di piazza Colombo tornerà la pista su ghiaccio, che attira sempre la voglia di pattinare nel pieno centro della città.

Per quanto riguarda Capodanno, invece, quest’anno ci sarà un cambio di rotta che, a detta di chi sta organizzando lo spettacolo, lascerà a bocca aperta sanremesi e turisti.