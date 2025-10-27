Sanremo, falso allarme bomba sulla spiaggia di Bussana: era un razzo illuminante militare di fabbricazione recente (Foto)

È rientrato l’allarme bomba scattato questa mattina sulla spiaggia “Mai Ben” di Bussana, dove durante le operazioni di pulizia era stato rinvenuto un presunto ordigno bellico. Dopo l’intervento del Nucleo Artificieri della Polizia di Stato di Genova, si è scoperto che non si trattava di un residuato della seconda Guerra Mondiale, come ipotizzato inizialmente, ma di un razzo illuminante di tipo militare, di fabbricazione recente.

Il dispositivo, di tipo nebbiogeno e perfettamente funzionante anche in acqua, rappresentava comunque un pericolo: secondo gli artificieri, avrebbe potuto esplodere anche urtando una roccia durante le mareggiate. Si ritiene che il razzo sia stato perso accidentalmente da un mezzo navale militare. Per motivi di sicurezza, l’ordigno è stato messo in sicurezza e trasportato in cava, dove sarà fatto brillare. La spiaggia è stata temporaneamente interdetta al pubblico durante le operazioni, coordinate dagli agenti del Commissariato di Sanremo e dai militari della Guardia Costiera.

L’allarme, fortunatamente, si è quindi concluso senza conseguenze, ma l’episodio ha ricordato l’importanza di segnalare sempre alle autorità qualsiasi oggetto sospetto rinvenuto in mare o lungo le coste.