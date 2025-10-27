 / Cronaca

Cronaca | 27 ottobre 2025, 11:13

Ritrovata presunta bomba della Prima guerra mondiale sulla spiaggia ‘Mai Ben’ di Bussana: area messa in sicurezza (Foto)

L’ordigno, individuato durante la pulizia dell’arenile, è sotto controllo di Polizia e Guardia Costiera in attesa degli artificieri

Una presunta bomba, probabilmente della prima guerra mondiale, è stata trovata questa mattina nel corso della pulizia alla spiaggia ‘Mai Ben’ di Bussana a Sanremo.

Come da prassi la zona è stata presidiata dagli agenti del Commissariato di Sanremo e dai militari della Guardia Costiera. Ad una prima vista l’ordigno sembra inoffensivo ma, ovviamente, si è in attesa degli artificieri per evitare che possa creare problemi.

Al momento la spiaggia rimane presidiata per evitare che qualcuno si avvicini alla presunta bomba.

News collegate:
 Sanremo, falso allarme bomba sulla spiaggia di Bussana: era un razzo illuminante militare di fabbricazione recente (Foto) - 27-10-25 12:51

Carlo Alessi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium