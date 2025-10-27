Ritrovata presunta bomba della Prima guerra mondiale sulla spiaggia ‘Mai Ben’ di Bussana: area messa in sicurezza (Foto)

Una presunta bomba, probabilmente della prima guerra mondiale, è stata trovata questa mattina nel corso della pulizia alla spiaggia ‘Mai Ben’ di Bussana a Sanremo.

Come da prassi la zona è stata presidiata dagli agenti del Commissariato di Sanremo e dai militari della Guardia Costiera. Ad una prima vista l’ordigno sembra inoffensivo ma, ovviamente, si è in attesa degli artificieri per evitare che possa creare problemi.

Al momento la spiaggia rimane presidiata per evitare che qualcuno si avvicini alla presunta bomba.