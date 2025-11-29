Sanremo perde peso nella sanità provinciale: la presidenza dei sindaci ASL1 va a Imperia

"Gentile Direttore,

le scrivo in quanto ho letto una notizia che mi lascia perplesso e preoccupato per l’ennesima decisione che penalizza la nostra città nel silenzio generale.

Il CAL (Consiglio degli Enti Locali) ha dato il via libera a un emendamento che assegna automaticamente la presidenza della Conferenza dei Sindaci dell’ASL1 al sindaco del capoluogo di provincia. Un’altra competenza che se ne va verso Imperia, mentre Sanremo continua a perdere peso e voce. È un fatto che la nostra provincia viva una situazione anomala: la città più popolosa, quella con il maggior peso economico e con uno dei bilanci più importanti della Liguria, non è capoluogo. Eppure, anno dopo anno, Sanremo vede ridursi il suo ruolo senza che nessuno sembri voler dire qualcosa.

Dal punto di vista sanitario abbiamo già perso tanto, spostando sempre di più il baricentro verso Imperia. Con questo nuovo cambiamento cosa dobbiamo aspettarci ancora? Quali altri reparti verranno spostati nel silenzio generale? Quello che mi colpisce, e che mi amareggia, è il silenzio della politica. Possibile che nessuno trovi il coraggio di difendere la nostra città? Possibile che ogni volta si accetti tutto senza una parola, senza una presa di posizione, senza nemmeno tentare di far valere le ragioni di Sanremo? Da cittadino mi chiedo: chi ci rappresenta davvero? Chi si preoccupa degli interessi della nostra comunità?

Ho la sensazione che Sanremo stia diventando sempre più marginale, sempre più debole, e soprattutto sempre più sola. E questo non dovrebbe lasciarci indifferenti. Il sindaco di Ventimiglia giustamente ha già espresso la sua posizione, e quello di Sanremo? Da cittadino vorrei sapere se ha una posizione in merito! Spero che qualcuno, almeno questa volta, abbia il coraggio di alzare la voce.

Un cittadino sempre più amareggiato".