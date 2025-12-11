Taggia: un lettore preoccupato “Sicurezza pedonale ignorata davanti alla stazione ferroviaria”

Un nostro lettore, Simone, ci ha scritto per portare all’attenzione della cittadinanza e delle autorità competenti, una situazione che da tempo rappresenta un grave rischio per gli utenti della stazione ferroviaria di Taggia-Arma:

"Nel tratto stradale che collega via Doneghe a Regione Isola Manente, proprio in prossimità dei parcheggi utilizzati ogni giorno dai pendolari, manca completamente un attraversamento pedonale. Una carenza nota da anni, aggravata in questi mesi dai lavori in corso per l’apertura del nuovo polo sanitario nei locali della stessa stazione. A causa del cantiere, infatti, i parcheggi più vicini allo scalo sono divenuti inutilizzabili, costringendo gli utenti a lasciare l’auto negli spazi esterni, privi di qualunque segnaletica e percorsi protetti. È proprio in questa zona che, nel primo pomeriggio di oggi, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un cittadino costretto ad attraversare la carreggiata in condizioni di totale insicurezza. Un episodio prevedibile, quasi inevitabile, considerando l’assenza di un passaggio pedonale adeguato e l’aumento del traffico generato dai lavori. Non si tratta dell’unica criticità. Da tempo, nella stessa area, risultano inutilizzati alcuni posti auto dove giacciono mezzi ferroviari ormai in stato di abbandono – il cosiddetto 'Museo ferroviario' – e vi sono parcheggi esterni chiusi da catene, apparentemente impiegati solo saltuariamente. Spazi che, se resi disponibili, alleggerirebbero la pressione sugli utenti che ogni giorno devono raggiungere il proprio posto di lavoro o di studio. Il nuovo polo sanitario sarà certamente un servizio prezioso per tutta la comunità, ma non può e non deve penalizzare i pendolari, costringendoli a rischiare la vita o ad aumentare l’uso dell’auto privata, con conseguenze ambientali ed economiche. Mi auguro che il sinistro odierno resti un caso isolato e che le autorità comunali, già certamente consapevoli della situazione, intervengano con urgenza per ripristinare condizioni minime di sicurezza".