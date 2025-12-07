Sanremo, la rimozione auto nei giorni di pulizia stradale finisce nel mirino dei cittadini

La rimozione immediata delle auto durante la pulizia stradale a Sanremo continua a suscitare malumori. Un cittadino torinese, con seconda casa in città, ha scritto al direttore per segnalare un sistema che giudica eccessivamente penalizzante, tra multe, spese di deposito e difficoltà per residenti e turisti.



"Buongiorno Direttore,

sono residente a Torino e ho una seconda casa a Sanremo dove vengo spesso con la mia famiglia, ormai da 10 anni.

Vorrei segnalare una situazione che da tempo crea forti disagi a residenti e visitatori. In alcune strade della città, in giorni stabiliti del mese, è prevista la pulizia stradale e il relativo divieto di sosta con rimozione. Non una semplice multa: l’auto viene portata via immediatamente. Questo significa che chi, per lavoro o emergenze, non può spostare l’auto in quel giorno, si ritrova la macchina rimossa e deve andare a cercarla presso il deposito indicato dalla Polizia Locale. Oltre alla multa, bisogna pagare cifre non indifferenti per ogni giorno di ricovero. Così il proprietario, in caso di urgente bisogno della propria vettura, si ritrova senza auto e con notevole perdita di tempo e denaro. Il risultato è un sistema pesante, costoso e molto poco comprensibile soprattutto per i turisti, che non possono immaginare un divieto così rigido e poco comunicato. Chi invece conosce la situazione, è costretto a cercare parcheggio altrove, spesso in zone già congestionate e a rischio sanzione.

Mi chiedo se non sia il caso che il Comune riveda questa pratica, rendendola più proporzionata e meno penalizzante, adottando soluzioni già in uso in molte altre città, dove la pulizia è eseguita senza la necessità di rimuove le auto. Appare inoltre incomprensibile la scelta delle strade da pulire: normalmente si puliscono le zone dei mercati, mentre a Sanremo si tratta di strade di normale percorrenza e non è comprensibile (anche se personalmente un'idea me la sono fatta...) perché siano soggette al lavaggio mensile. Spero che questa segnalazione possa aprire una discussione pubblica su un sistema che oggi appare ingiusto e poco trasparente.

C.Milazzo".