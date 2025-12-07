Sanremo si accende di magia natalizia: il racconto di una cittadina incantata dalle luci del centro

Sanremo si illumina di magia natalizia. Tra Piazza Borea D’Olmo, Piazza Colombo e Via Matteotti, le scenografie di luci e colori incantano cittadini e turisti. Una lettrice racconta al direttore la bellezza e l’atmosfera unica delle festività, ringraziando chi ha reso possibile questo spettacolo.



"Buonasera a tutti!

Torno ora da un giro nel centro di Sanremo dove sono arrivata con estrema difficoltà perchè gli anni e i malanni non perdonano e rendono molto difficile la deambulazione!

Ma, per quanta fatica mi sia costata, la meraviglia di un trionfo di luci ed "effetti speciali" sulle facciate dei palazzi di Piazza Borea D'Olmo, lo storico "Pino" di Piazza Colombo in tutto la sua maestosa e luminosa presenza e, se siete "in gamba", non mancate di percorrere Via Matteotti che, con i suoi strepitosi addobbi luminosi e le luci deelle vetrine dei negozi che, in occasione delle festività, esprimono tutto il loro potere attrattivo come mai nel corso dell'anno!

Il fascino della 'vasca' (per i non Sanremaschi sempre Via Matteotti!), anche se presente in tutte le stagioni, in occasione delle festività di Natale e Fine Anno, quando nel buio dell'inverno imminente, dà il meglio di sé con un'esplosione di effetti speciali di luci e colori che illuminano un mondo magico e suggestivo scaturito dalla capacità dei suoi ideatori di rendere visibile l'invisibile che si cela alla luce del sole per sorprendere al calare di una notte il cui buio non trova posto nella magica atmosfera delle Festività di Fine Anno!

GRAZIE a tutti coloro che hanno pensato e realizzato questa magia con gusto, capacità e abilità, mettendo il loro impegno e tutto ciò che di meglio avevano in serbo per regalare a noi cittadini e agli ospiti, le più belle Festività di Natale e Fine Anno che avremmo potuto immaginare, sperare e ora condividere con tutti coloro che arrivano da ogni parte, attratti da un nome e da un luogo che, se lo vivi, non puoi più dimenticare!

Buone Feste a Cittadini e Ospiti che hanno... 'Sanremo nel Cuore'!

Teresa Barazzetti - Sanremo per sempre!".