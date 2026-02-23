Festival 'invadente' e pareri discordanti tra i sanremesi: botta e risposta tra Valeria e Teresa

Una nostra lettrice, Teresa Barazzetti, ci ha scritto per rispondere ad un'altra sul tema del turismo a Sanremo:

"Non amo i battibecchi; tuttavia, per questa volta, mi concedo un intervento in risposta alla signora Valeria che, evidentemente, trascorre le sue vacanze in Romagna. C’è però un 'piccolo dettaglio' che, a quanto pare, non è stato considerato: qui, nel periodo festivaliero, non siamo in vacanza. Viviamo e lavoriamo a Sanremo e, durante quei giorni, facciamo il possibile per adempiere ai nostri impegni professionali, quelli che ci consentono di vivere dignitosamente. Lo facciamo spesso senza cantare, perché il fiato ce lo tolgono le distanze dal luogo di lavoro, i transennamenti, i mezzi di trasporto bloccati nel traffico e, non da ultimo, un’invadenza che ci viene proposta come un “dono”, del quale però faremmo volentieri a meno. Alla signora Valeria auguro buone vacanze in Romagna, da parte di noi sanremesi che qui viviamo e lavoriamo e che, dopo una faticosa giornata festivaliera, finiamo spesso per addormentarci davanti alla televisione. Buona giornata ai sanremesi e agli ospiti, sempre graditi, ma talvolta un po’ troppo invadenti".