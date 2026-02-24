"Gentile Direttore, con la presente vorrei metterla a conoscenza della scarsa organizzazione, e scarsa collaborazione verso i cittadini residenti da parte della società Amaie energia. Da circa una settimana noi del condominio Aurora 145 di Strada Solaro a Sanremo, abbiamo richiesto agli uffici di cui sopra, due bidoni per il conferimento dei rifiuti urbani poiché quelli esistenti, qualche furbo se li ha portati via, ma ad oggi, nessuno si è fatto vivo. Mi domando se è colpa dei cittadini che lasciano i propri rifiuti in mezzo alla strada, ho i disservizi creati ( in alcuni casi) dalla stessa azienda. La ringrazio anticipatamente nel caso vorrebbe pubblicare quanto sopra al fine di smuovere chi di dovere.
Antonio Romeo".
Al Direttore | 24 febbraio 2026, 12:42
Sanremo, "Bidoni mai consegnati e rifiuti in strada”: un residente denuncia i disservizi di Amaie Energia
Il lettore Antonio segnala la mancata fornitura dei contenitori richiesti da una settimana: “Così i cittadini vengono penalizzati, si intervenga subito”
