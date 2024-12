Lavori alla Pastonchi di Taggia, cronoprogramma rispettato: fine prevista entro il 31 marzo 2026

Il Comune di Taggia sta portando avanti i lavori di adeguamento sismico della scuola media "Francesco Pastonchi", un progetto importante per la sicurezza degli studenti e del personale scolastico. L'intervento, che rientra tra le iniziative finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell'ambito della Missione 4 dedicata all'istruzione, è stato oggetto di un sopralluogo in cantiere lo scorso 1° ottobre, durante il quale è stato redatto un verbale tecnico.

Il progetto, lo ricordiamo, ha un costo complessivo di 2,7 milioni di euro, di cui 2 milioni finanziati dall'Unione Europea tramite il programma Next Generation EU e 700.000 euro coperti da un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. Un importante investimento, che, come dicevamo in apertura mira a garantire la sicurezza antisismica dell'edificio scolastico e rappresenta una priorità per l'amministrazione comunale.

Il sopralluogo, guidato dal Geometra Luca D’Aguì in qualità di Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva, ha visto la partecipazione del Direttore dei Lavori, l'Ingegnere Luca Cordelio, e di un rappresentante della ditta appaltatrice. Durante l'incontro è stato verificato il rispetto del cronoprogramma, che prevede il completamento dei lavori entro il 31 marzo 2026 e il collaudo finale entro il 30 giugno dello stesso anno.

Il progetto si inserisce in una strategia più ampia del Comune di Taggia volta a migliorare la sicurezza e la qualità degli edifici pubblici, in particolare quelli destinati all'istruzione. Questo intervento riflette l'impegno dell'amministrazione nel garantire standard più elevati per studenti e docenti, rispondendo alle esigenze di una comunità sempre più attenta alla sicurezza e alla sostenibilità.