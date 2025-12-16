Lettrice curata al Pronto Soccorso di Sanremo: "Desidero ringraziare tutto il reparto e complimentarmi per la perfetta efficienza"

Una nostra lettrice ci ha scritto dopo essere stata curata al pronto soccorso di Sanremo:

"Nel pomeriggio di ieri, in seguito ad una caduta, sono dovuta ricorrere al pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo. Già negli addetti all'ambulanza ho trovato persone molto disponibili, competenti e cortesi. All'arrivo in pronto soccorso sono stata accolta con altrettanta cortesia, competenza e sollecitudine. In circa due ore potevo far ritorno a casa dopo visite, esami diagnostici, e cure adeguate, nonostante la presenza di moltissimi pazienti tutto il personale si è mosso con rapidità e gentilezza. Desidero ringraziare tutto il reparto e complimentarmi per la perfetta efficienza".