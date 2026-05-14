Sanremo, Ecoisole poco funzionali e città sempre più in difficoltà, la protesta della nostra lettrice Teresa

"Egregio Direttore,

mi piacerebbe augurarLe buona giornata ma, quando leggo la cronaca, mi prende lo sconforto e penso che, anche oggi, per Sanremo, non sarà così!

Parcheggi selvaggi, tentativi di furto, quella "bella" trovata delle Ecoisole, che sono: brutte da vedere, ingombranti e, per molti utenti anche volenterosi, difficili da usare!

Ma è mai possibile che si continuino a porre in atto soluzioni che non risolvono e mettono in difficoltà gli utenti? Il porta a porta, fatto bene, era la soluzione più idonea e a portata di tutti: niente "passeggiate" con sacchetti di rumenta, niente tesserine da inserire e coperchi da alzare che, quando statura e limitazioni fisiche rendono tutto più problematico, fanno sì che i cittadini 'si arrangino' come possono!

I gabbiani, che non si fanno mancare nulla, trovano modo di approfittare della scarsa lungimiranza di chi fa scelte che si rivelano quasi subito controproducenti e fanno colazione, pranzo e cena dove trovano e, guarda caso, le 'Isole Ecologiche' sono un eccellente 'fast food'!

Riorganizzare il porta a porta e sanzionare chi non rispetta i giorni di conferimento stabiliti per qualità dei rifiuti, sarebbe "forse", probabilmente, chissà"... il modo migliore per far sì che i gabbiani trovino il 'ristorante' chiuso!

Teresa Barazzetti".