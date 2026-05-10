Taggia, "degrado in stazione": la segnalazione (Foto)

"Degrado in stazione" - segnala un lettore, M. F., che ogni mattina prende il treno da Taggia per recarsi al lavoro.

"Al mattino, intorno alle 6, ci sono persone che dormono lì dentro" - evidenzia - "Ci fanno di tutto: dal vomitare, a defecare, a fare la pipì e, inoltre, quello che mangiano lo buttano per terra".

"Quando arrivano quelli che fanno le pulizie si trovano davanti un'indecenza e uno sporco assoluto" - sottolinea - "A volte questi soggetti si arrabbiano anche perché vengono svegliati. Sottolineo che lì affianco è stata inaugurata da poco una casa famiglia dell'Asl e queste persone sembra siano anche pericolose".