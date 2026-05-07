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Attualità | 07 maggio 2026, 10:34

Arma di Taggia, niente acqua senza preavviso al civico 71 di via Nuvolone: protestano i residenti del condominio

Dalle 8.30 di questa mattina rubinetti a secco per un intervento di Rivieracqua. I condomini: “Sarebbe bastato un avviso sul portone”

Arma di Taggia, niente acqua senza preavviso al civico 71 di via Nuvolone: protestano i residenti del condominio

Alcuni residenti del condominio al civico 71 di via Nuvolone ad Arma di Taggia, ci hanno scritto per lamentare un intervento di Rivieracqua, per il quale è stata bloccata la fornitura senza nessun avviso.

Secondo il racconto dei residenti, infatti, dalle 8.30 di questa mattina non esce più acqua dai rubinetti del condominio per un lavoro che è già iniziato da giorni. Lo stop non è stato però comunicato come solitamente avviene.

In tanti non sono riusciti a lavarsi questa mattina e, se la situazione permarrà, avranno anche problemi a far da mangiare per il pranzo. “Sarebbe bastato un avviso sul portone ieri – ci hanno detto – per evitare molti disagi”. Ora i residenti si augurano che il disagio possa terminare rapidamente.

Carlo Alessi

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