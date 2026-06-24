Turismo, Fondo Green Tour da 109 milioni di euro: CNA Imperia supporta le imprese negli investimenti per sostenibilità e innovazione

CNA Imperia informa le imprese del territorio dell'apertura del nuovo Fondo per il Sostegno alle Imprese del Turismo – Green Tour, istituito dal Ministero del Turismo con il Decreto Ministeriale del 16 marzo 2026 e disciplinato dal Decreto Direttoriale n. 96263 del 18 giugno 2026.

Si tratta di una delle più importanti misure nazionali dedicate al comparto turistico, con una dotazione complessiva di 109 milioni di euro, finalizzata a sostenere investimenti strategici capaci di migliorare la competitività delle imprese, favorire la transizione ecologica e digitale e rafforzare l'attrattività dell'offerta turistica italiana.

La misura mette a disposizione 59 milioni di euro sotto forma di contributi a fondo perduto e ulteriori 50 milioni di euro in finanziamenti agevolati, con una particolare attenzione alle piccole e medie imprese, alle quali è riservato almeno il 60% delle risorse disponibili. Di questa quota, il 25% sarà destinato specificamente alle micro e piccole imprese.

L'obiettivo del Fondo Green Tour è accompagnare il settore verso un modello di sviluppo più sostenibile e innovativo, sostenendo interventi in grado di migliorare l'efficienza energetica delle strutture, ridurre i consumi, favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili e accelerare la digitalizzazione dei processi aziendali.

Possono accedere alle agevolazioni le imprese turistiche operanti sull'intero territorio nazionale, le imprese di altri comparti che realizzano oltre il 50% del proprio fatturato nel turismo, i proprietari di immobili destinati ad attività turistiche organizzati in forma d'impresa e le imprese estere che dispongano di una sede operativa e di una partita IVA in Italia.

Sono inoltre ammessi i progetti sviluppati attraverso contratti di rete, fino a un massimo di cinque imprese partecipanti, purché la rete sia costituita da almeno tre anni.

I programmi di investimento dovranno avere un valore compreso tra 1 milione e 15 milioni di euro, essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e completati entro 18 mesi dall'ammissione alle agevolazioni, e comunque non oltre il 30 settembre 2028.

Elemento centrale del bando è la presenza di interventi cosiddetti "trainanti", che dovranno rappresentare almeno il 51% dell'investimento complessivo. Rientrano in questa categoria gli interventi di efficientamento energetico, la riqualificazione degli edifici, la sostituzione di impianti e serramenti, la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, pompe di calore, sistemi per il risparmio energetico e interventi collegati a piscine e centri benessere.

Accanto a questi, potranno essere finanziati interventi "trainati" relativi a digitalizzazione, innovazione tecnologica, sostenibilità ESG, automazione dei processi, sistemi di monitoraggio energetico e ulteriori azioni finalizzate alla riduzione dei consumi e all'ottimizzazione della gestione aziendale.

Le agevolazioni saranno concesse in forma mista, con una composizione pari al 54% a fondo perduto e al 46% mediante finanziamento agevolato, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma Invitalia dalle ore 12.00 del 15 luglio 2026 alle ore 17.00 del 15 settembre 2026, utilizzando SPID, CNS o Carta d'Identità Elettronica, firma digitale e PEC attiva.

La procedura sarà a graduatoria e terrà conto di numerosi criteri qualitativi, tra cui la solidità economico-finanziaria dell'impresa, la sostenibilità del piano di investimento, la qualità progettuale, il grado di cantierabilità degli interventi e la coerenza delle spese previste.

Per questo motivo CNA Imperia invita le imprese interessate ad avviare immediatamente le verifiche preliminari e la progettazione degli interventi, così da arrivare preparate all'apertura dello sportello.

La dichiarazione del Direttore di CNA Imperia, Luciano Vazzano:

"Il Fondo Green Tour rappresenta un'opportunità concreta per le imprese turistiche che vogliono investire nel futuro. Oggi il mercato richiede strutture più efficienti, sostenibili e digitalizzate, capaci di offrire servizi innovativi e di qualità durante tutto l'anno. Per accedere a queste risorse non basta però avere una buona idea: servono progettazione, competenze tecniche, conoscenza della normativa e una corretta impostazione della domanda. È proprio in questo contesto che il ruolo di CNA diventa determinante. La nostra associazione mette a disposizione delle imprese professionalità specializzate, consulenza qualificata, assistenza tecnica e una rete di servizi integrati in grado di accompagnare l'imprenditore in ogni fase del percorso, dalla verifica di ammissibilità fino alla rendicontazione finale. Essere associati a CNA significa non affrontare da soli le sfide del mercato, ma poter contare ogni giorno su un'organizzazione che tutela, rappresenta e sostiene concretamente le imprese. In un momento storico in cui le opportunità derivanti da bandi e incentivi sono sempre più strategiche, scegliere CNA significa investire sulla crescita della propria azienda e sulla capacità di cogliere tutte le occasioni di sviluppo disponibili."

Per informazioni e assistenza nella valutazione dei progetti e nella predisposizione delle domande è possibile contattare l'Ufficio Bandi di CNA Imperia al numero 0184 500309 oppure scrivere a credito@im.cna.it.