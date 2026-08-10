Ferragosto tra gusto e relax: alla Trattoria del Ponte a Verezzo va in scena la Paella alla Valenciana

Se siete alla ricerca della meta perfetta per celebrare il prossimo Ferragosto, la risposta si trova a pochissimi minuti dal caos cittadino. La storica Trattoria del Ponte a Verezzo si prepara a trasformare la giornata del 15 agosto in un’esperienza gastronomica indimenticabile, all’insegna della convivialità, del buon cibo e del fresco.

Un menu speciale per un Ferragosto d'eccellenza

Per l'occasione, lo staff propone un appuntamento doppio — sia a pranzo (ore 12:00) che a cena (ore 20:00) — firmato da un menu ricco, generoso e dal sapore estivo:

Piatto Unico: La grande protagonista sarà la classica Paella alla Valenciana, ricca e preparata a regola d'arte con carne, pesce fresco e verdure di stagione.

Dessert a scelta: Per chiudere in dolcezza, una doppia proposta tradizionale:

Pesche ripiene all'amaretto

Semifreddo allo zabaione

Salsa al cioccolato

Bevande incluse: Sangria, acqua, caffè, digestivo e una selezione di vini curata con Chardonnay Veneto IGT e Rossese DOC.

Prezzo tutto incluso: 40 € a persona

Un’oasi di pace a portata di mano

Oltre alla buona cucina, la Trattoria del Ponte si conferma una meta ideale per chi cerca una vera fuga dal caldo e dalla frenesia della città.

Raggiungere il locale è facilissimo: risalendo da via Duca degli Abruzzi in direzione Verezzo, a soli 4 km dall'Aurelia, il caratteristico ponte sulla destra segnala l'arrivo in questo suggestivo angolo di pace. Ad attendere i visitatori, un’atmosfera familiare e un'accoglienza genuina che fanno da cornice a una cucina orientata alla sostanza e al profondo rispetto delle ricette originali.

Info e Prenotazioni

Data l'esclusività dell'evento e con l'obiettivo di garantire un servizio impeccabile a tutti gli ospiti, la direzione consiglia vivamente la prenotazione anticipata. I posti sono limitati.

Telefono per riservare un tavolo: 349.8200018