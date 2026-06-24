AMAIE Energia e Servizi ottiene la certificazione ISO 9001:2015 per il Sistema di Gestione della Qualità

AMAIE Energia e Servizi S.r.l. comunica di aver ottenuto la certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità secondo lo standard internazionale UNI EN ISO 9001:2015, un traguardo di particolare rilevanza che conferma l'impegno della Società verso il miglioramento continuo, l'efficienza organizzativa e la qualità dei servizi offerti al territorio.

La certificazione, attualmente riferita al comparto dell'Igiene Urbana, rappresenta il riconoscimento formale di un percorso di crescita e strutturazione dei processi aziendali finalizzato a garantire standard sempre più elevati di efficacia, trasparenza e attenzione alle esigenze dei cittadini e degli enti serviti.

La norma ISO 9001 costituisce il principale riferimento internazionale per i sistemi di gestione della qualità e definisce requisiti rigorosi volti a garantire la capacità di un'organizzazione di fornire servizi affidabili e conformi alle normative vigenti.

Il Presidente Tommasini, insieme ai membri del Consiglio di Amministrazione Albanese, Ramoino e Di Falco, esprimono soddisfazione per il traguardo raggiunto:

"L'ottenimento della certificazione ISO 9001:2015 rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita della nostra Società.

Desideriamo rivolgere un particolare ringraziamento all'Ing. Andrea Vaccaro, Responsabile del Sistema Qualità, e all'Ing. Laura Maria Binaghi, Auditor Interno, per la professionalità, la competenza e l'impegno dimostrati durante tutto il percorso di certificazione. Il risultato raggiunto è frutto del lavoro di squadra e del contributo di tutte le persone che quotidianamente operano all'interno della Società.

È tuttavia importante sottolineare che questa certificazione non rappresenta un punto di arrivo, bensì un nuovo punto di partenza. Aver standardizzato e certificato i nostri processi significa disporre oggi di strumenti ancora più efficaci per perseguire il miglioramento continuo, incrementare l'efficienza organizzativa e garantire servizi sempre più qualificati alla comunità e ai Comuni soci. "

AMAIE Energia e Servizi proseguirà nel percorso di consolidamento e sviluppo del proprio sistema di gestione, con l'obiettivo di estendere progressivamente le migliori pratiche organizzative agli ulteriori settori di attività aziendale e rafforzare ulteriormente la qualità dei servizi pubblici erogati sul territorio.