Sanremo, lavori fermi oltre la scadenza a Pian di Poma. Un lettore: "Un cantiere incompiuto che alimenta il degrado"

"Gentile Direttore,

desidero segnalare una situazione che, purtroppo, a Sanremo si ripete troppo spesso: lavori avviati e poi lasciati incompleti. Nei giorni scorsi sono passato a Pian di Poma e ho trovato l’ennesimo cantiere fermo, con un evidente stato di degrado.

Il cartello dei lavori – come mostrato nella foto allegata – indica una scadenza al 24 ottobre 2025. Siamo ormai a maggio 2026 e nulla è cambiato: l’area è abbandonata, disordinata e senza alcun segnale di ripresa delle attività.

Mi chiedo, e credo di interpretare il pensiero di molti cittadini, come sia possibile che interventi pubblici restino sospesi così a lungo e perché nessuno senta il dovere di fornire spiegazioni. La nostra città non merita questo livello di incuria.

Sarebbe utile conoscere le ragioni di questo ritardo e capire se esista un responsabile che possa chiarire tempi e modalità di completamento dei lavori.

Filippo, Sanremo".