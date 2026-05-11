"Parcheggio selvaggio? A Sanremo mancano 9.000 posti auto: il problema è strutturale, non solo di inciviltà”

Gentile Direttore,

Le scrivo in riferimento ai recenti articoli apparsi sulla Sua testata, nei quali viene denunciato il fenomeno del 'parcheggio selvaggio' a Sanremo. Spesso, nei commenti e nelle cronache, si tende a liquidare la questione come una semplice mancanza di educazione civica, sostenendo che molti automobilisti, preferiscono il rischio di una multa per pigrizia o incuranza. A tal proposito vorrei sottoporre alla Sua redazione e ai lettori alcuni dati numerici che dimostrano come il problema sia, purtroppo, molto più profondo e strutturale.

A Sanremo risiedono circa 53.000 persone con un parco auto di circa 28.300 vetture (esclusi ciclomotori e mezzi pesanti). Incrociando questi dati con l'offerta di sosta, emerge una realtà matematica impietosa:

Capacità totale stimata: circa 19.500 stalli (sommando i 16.500 posti privati tra box e garage e i soli 3.000 posti pubblici tra strisce blu e silos).

Il deficit reale: Anche se ogni singolo garage privato della città fosse occupato, mancano fisicamente all'appello circa 8.800 posti auto per i soli residenti.

Dire che i sanremesi parcheggiano male per risparmiare pochi euro è una semplificazione che non tiene conto della realtà fisica: quasi 9.000 auto locali non hanno un posto dove stare. Quando a queste si aggiungono, nei weekend o durante gli eventi, tra le 15.000 e le 25.000 auto di turisti, la pressione sui miseri 3.000 posti pubblici diventa insostenibile. In quei momenti, il rapporto è di circa 10 auto a caccia di ogni singolo stallo pubblico.

Il problema non è solo economico ma geografico: creare nuovi posti a Sanremo costa circa 30.000 € a stallo (il progetto di Piazza Eroi da 13 milioni per 200 posti ne è la prova). Senza una seria riflessione su questi numeri, continueremo a condannare il 'parcheggio selvaggio' senza comprendere che, con le attuali infrastrutture, una parte consistente dei veicoli circolanti a Sanremo è fisicamente 'di troppo' rispetto agli spazi disponibili.

Io ho bisogno della macchina per lavorare e a fine giornata incomincia l'incubo di girare per Sanremo cercando un posto per la notte. Affittare un posto o comprarlo, oltre che raro, ha dei costi veramente alti, vista la grande richiesta.

Cordiali saluti, un cittadino residente".



