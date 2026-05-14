Sanremo: in corso Inglesi al 'Polo Nord' ecoisole nel degrado quotidiano: sacchetti abbandonati, topi e rabbia dei residenti

Nuova situazione di degrado, ieri sera come in pratica tutti i giorni, attorno alle ecoisole automatizzate nella zona di corso Inglesi, nel quartiere del Polo Nord a Sanremo. La segnalazione (con foto delle 23.30) di un residente della zona vede spazzatura abbandonata e poi sparpagliata da animali che verrà lasciata a loro disposizione fino all'alba. E chi vuole conferire correttamente deve camminare sopra la spazzatura.

I residenti evidenziano, intanto, la loro esasperazione dal degrado, dal pericolo igienico, dal rumore all'alba e dal costo della TARI: “La nuova ecoisola – sottolineano alcuni residenti - è quotidianamente circondata da sacchetti abbandonati che raggiungono il numero massimo dopo cena. Sicuramente la colpa è di chi abbandona ma anche degli operatori che, pur fermandosi per una meritata pausa caffè, non si preoccupano di eliminare ciò che a breve sarà sparpagliato da gabbiani e diventerà attrazione per topi”.

“Visti i continui articoli sulla diffusione di spazzatura – terminano - si rischia un'emergenza sanitaria se nemmeno gli addetti ai lavori se ne preoccupano quando vedono l'immondizia a terra e l'unico momento in cui la raccolgono è all'alba dopo averla lasciata ore e ore a disposizione di gabbiani”.