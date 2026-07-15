Sanremo, ultimi lavori per le ecoisole in via Nino Bixio e corso Nazario Sauro: divieto di sosta da oggi a sabato

Proseguono a Sanremo gli ultimi interventi legati al nuovo sistema di raccolta differenziata con l'installazione e lo spostamento delle ecoisole informatizzate. Il Comune ha infatti emanato un'ordinanza dirigenziale che modifica temporaneamente la viabilità in via Nino Bixio e corso Nazario Sauro, dove Amaie Energia e Servizi dovrà eseguire le operazioni necessarie al completamento delle postazioni. Si tratta dell'ultima fase di un progetto che, nei mesi scorsi, ha interessato progressivamente il cuore della città con l'obiettivo di modernizzare il servizio di conferimento dei rifiuti e migliorare il decoro urbano.

Nel dettaglio, dalle 20 di questa sera, alle 9 di sabato prossimo, nei tratti interessati di via Nino Bixio e corso Nazario Sauro sarà istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata. La misura consentirà agli operatori di lavorare in sicurezza, limitando al minimo i disagi alla circolazione. Come previsto dall'ordinanza, le aree saranno opportunamente segnalate con la prescritta cartellonistica temporanea, mentre il rispetto delle disposizioni sarà affidato agli agenti della Polizia Locale e agli altri organi di controllo competenti.

L'intervento rappresenta un passaggio significativo perché conclude il piano di installazione delle ecoisole nel centro di Sanremo, completando la copertura dell'area centrale con il nuovo sistema di raccolta differenziata. Negli ultimi mesi Amaie Energia e Servizi ha progressivamente posizionato le nuove strutture informatizzate, destinate a sostituire in molte zone il tradizionale porta a porta, consentendo ai cittadini e alle attività economiche di conferire i rifiuti sette giorni su sette e senza vincoli di orario. Un progetto pensato per eliminare progressivamente i sacchi dalle strade, migliorare il decoro urbano e rendere più efficiente il servizio.

Le ecoisole, dotate di sistemi informatizzati e di monitoraggio, sono state introdotte nell'area compresa tra via Roma, via Nino Bixio, piazza Bresca, piazza Colombo, corso Garibaldi, corso Orazio Raimondo e nelle relative traverse, servendo circa 2.500 utenze tra famiglie e attività commerciali. Con gli interventi programmati nei prossimi giorni in via Nino Bixio e corso Nazario Sauro si chiude quindi il cantiere nel centro cittadino, completando un percorso di riorganizzazione della raccolta differenziata che rappresenta uno dei principali investimenti degli ultimi anni nel settore dell'igiene urbana a Sanremo.