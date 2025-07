Vallecrosia, ripulita l'area ex Impero. Perri: "Dopo 35 anni abbiamo restituito decoro" (Foto e video)

"Oggi abbiamo un'area pulita e ordinata. Dopo trentacinque anni abbiamo messo in atto una sinergia con il privato che ha capito l'esigenza, la problematica e la pericolosità di quest'area che da troppo tempo era abbandonata" - dice soddisfatto il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri parlando dell’area ex Impero in via I Maggio.

E' stato, perciò, rispettato uno degli impegni presi con i cittadini durante la campagna elettorale: rendere la città decorosa, pulita e ordinata. "Da neoeletto sindaco, ho immediatamente contattato il proprietario a cui ho spiegato la situazione e, capendo l'esigenza, è intervenuto su nostra indicazione trovando una ditta che potesse rimuovere le paratie protettive, fare pulizia e riempimento del buco lasciato dal cantiere" - fa sapere Perri - "Al suo interno vi era, infatti, una situazione igienico-sanitaria precaria, quindi, era importante intervenire. Ringraziamo, dunque, il proprietario per averci ascoltato e tutti gli uffici comunali che si sono attivati con determinazione per portare a casa questo primo importante risultato".

Un intervento reso possibile grazie alla sinergia tra amministrazione comunale e privato. "Oggi abbiamo un'area pulita, ordinata con un piazzale che vedremo cosa il proprietario potrà farci in attesa di costruire" - afferma Perri - "A noi interessava andare incontro alle esigenze dei cittadini che, da troppi anni, chiedevano una pulizia, un'attenzione e un decoro. Oggi ci siamo riusciti, abbiamo restituito decoro all’angolo tra via Colonnello Aprosio e via Primo Maggio, siamo soddisfatti".