Sanremo, Accesso Via Tapoletti centro storico

"Chiedo che sia fatta chiarezza da parte del Comune per quanto riguardano le indicazioni all'accesso delle automobili in via Tapoletti alla Pigna di Sanremo" - dice un abitante, Artemisia, a nome dei residenti di via Tapoletti a Sanremo.

"Ultimati i lavori idraulici stradali e di pavimentazione, sono stati apposti dei cartelli di divieto di sosta e un recinto per delimitare accesso alla suddetta via" - sottolinea - "Di fatto è iniziato il posteggio selvaggio non tanto dai residenti, rispettosi e motivati a salvaguardare il loro territorio, ma da persone che scendono al centro e da turisti che occupano lo spazio fino al termine della vacanza".

"Chiedo provvedimenti in merito" - afferma - "Nella speranza che vengano intrapresi al più presto".