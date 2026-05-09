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Al Direttore | 09 maggio 2026, 14:05

Sanremo, Accesso Via Tapoletti centro storico

Sanremo, Accesso Via Tapoletti centro storico

"Chiedo che sia fatta chiarezza da parte del Comune per quanto riguardano le indicazioni all'accesso delle automobili in via Tapoletti alla Pigna di Sanremo" - dice un abitante, Artemisia, a nome dei residenti di via Tapoletti a Sanremo.

"Ultimati i lavori idraulici stradali e di pavimentazione, sono stati apposti dei cartelli di divieto di sosta e un recinto per delimitare accesso alla suddetta via" - sottolinea - "Di fatto è iniziato il posteggio selvaggio non tanto dai residenti, rispettosi e motivati a salvaguardare il loro territorio, ma da persone che scendono al centro e da turisti che occupano lo spazio fino al termine della vacanza".

"Chiedo provvedimenti in merito" - afferma - "Nella speranza che vengano intrapresi al più presto".

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