“Grazie all’ospedale di Sanremo: professionalità e umanità che fanno la differenza”

"Buongiorno, vorrei ringraziare pubblicamente l' ospedale di Sanremo, prima di tutto il Pronto Soccorso, che, il 21 aprile, ha gestito il mio problema con efficienza, accuratezza, professionalità e soprattutto con umanità (e quando si sta male è molto importante).

Sono poi stata ricoverata in chirurgia e anche qui ringrazio tutto il personale, dal medico che, accortosi che ho problemi agli occhi, mi ha fatto trasferire in una stanza meno luminosa, ai chirurghi (e personale di sala operatoria) che mi hanno operato in modo impeccabile, a infermieri e OSS che, per quanto oberati di lavoro, erano sempre gentili e premurosi (e in particolare Michela per la disponibilità).

Se qualcuno pensa che in un ospedale tutto ciò sia scontato purtroppo si sbaglia: da qualche anno vivo in Lombardia e ho avuto esperienze ben diverse! Evidentemente l'ospedale di Sanremo è gestito con professionalità e veramente orientato al benessere del paziente.

Grazie ancora a tutti!

Rita Cirillo".