Addio a Edoardo Mori, pilastro del calcio matuziano, il ricordo e il cordoglio di Sanremo Blucerchiata

Il Presidente e il Consiglio Direttivo di Sanremo Blucerchiata esprimono profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Edoardo Mori, ricordandolo come un pilastro del calcio matuziano e un esempio di dedizione verso i giovani. La società si stringe alla famiglia Mori e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, onorando la memoria di un uomo stimato per passione, signorilità e straordinaria umanità.