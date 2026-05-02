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Al Direttore | 02 maggio 2026, 15:20

Addio a Edoardo Mori, pilastro del calcio matuziano, il ricordo e il cordoglio di Sanremo Blucerchiata

"Un esempio di dedizione e straordinaria umanità"

Addio a Edoardo Mori, pilastro del calcio matuziano, il ricordo e il cordoglio di Sanremo Blucerchiata

Il Presidente e il Consiglio Direttivo di Sanremo Blucerchiata esprimono profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Edoardo Mori, ricordandolo come un pilastro del calcio matuziano e un esempio di dedizione verso i giovani. La società si stringe alla famiglia Mori e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, onorando la memoria di un uomo stimato per passione, signorilità e straordinaria umanità.

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