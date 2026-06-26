"Mi hanno insegnato il coraggio e fatto sentire mai sola": la lettera di Tiziana per ringraziare la Breast Unit del Borea

Un messaggio di gratitudine, nato da un percorso di cura lungo e difficile, ma affrontato con il sostegno di un'équipe che ha saputo unire competenza e umanità. È quello che Tiziana, lettrice del nostro giornale, ha voluto affidare a una lettera indirizzata alla Breast Unit dell'ospedale Borea di Sanremo, chiedendone la pubblicazione per ringraziare tutto il personale che l'ha accompagnata negli ultimi otto mesi.

La donna racconta di aver iniziato le cure alla fine di ottobre, dopo la diagnosi di una grave malattia, ricordando la paura e l'ansia che hanno accompagnato i primi giorni. Ma, accanto alle difficoltà, sottolinea soprattutto il calore umano trovato nel reparto. «Mai, durante la mia lunga terapia, ho visto un'infermiera scortese o assente: tutte sempre sorridenti e pronte ad aiutare noi malati a ritrovare un sorriso. Abbiamo una Breast Unit fantastica», scrive nella sua lettera.

Un pensiero speciale è rivolto al dottor Battaglia, ringraziato per aver creduto e difeso la Breast Unit, così come alle volontarie che ogni mattina offrono il tè ai pazienti e alle infermiere Roberta, Cristina, Asia, Monica, Francesca e a tutto il personale del reparto. Parole di profonda riconoscenza vengono dedicate anche ai professionisti che l'hanno seguita durante il percorso di cura. «La dottoressa Russo mi ha insegnato il coraggio, la dottoressa Di Liscia mi ha accompagnata e rasserenata nei momenti difficili, il dottor Rubino mi ha insegnato la pazienza con la sua instancabile dedizione, la dottoressa Colombo mi ha seguita con professionalità, sensibilità e cura, mentre il dottor Addamo mi ha dato fiducia durante tutto il lungo percorso», racconta.

Il ringraziamento si estende infine a tutto il personale del Day Surgery, Otorinolaringoiatria e Senologia, che, sottolinea Tiziana, ha saputo farla sentire sostenuta durante i giorni di degenza. La sua lettera si conclude con un auspicio per il futuro del reparto: «Spero che la Breast Unit continuerà sempre così, venendo valorizzata e coltivata come risorsa preziosa. Sono incredibilmente fiera del mio ospedale».

Un messaggio che mette in luce il valore della sanità pubblica, ricordando come, accanto alle cure, anche l'attenzione, la vicinanza e l'umanità del personale sanitario possano fare la differenza nel percorso di chi affronta la malattia.