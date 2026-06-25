Sanremo: "Lavori ai Giardini Regina Elena in ritardo", la segnalazione di un lettore

Egregio Direttore,

ho letto il vostro articolo sulla Pigna. Me ne avevano già parlato e sono a conoscenza del fatto che fosse stata inoltrata una segnalazione all'URP.

Desidero complimentarmi con voi per i controlli effettuati direttamente sul campo, che dimostrano serietà, competenza e attenzione nei confronti del territorio.

Mi permetto di richiamare la vostra attenzione anche sui lavori ai Giardini Regina Elena, finanziati con fondi del PNRR.

I cantieri risultano ancora in ritardo e, a dimostrazione di quanto affermo, allego alcune fotografie scattate l'altro ieri dal Baragallo: la prima mostra lo stato di avanzamento dei lavori ai Giardini Regina Elena, la seconda il parcheggio di Piazza Castello, mentre la terza ritrae il belvedere, con un dettaglio della nuova panchina, che consente anche una valutazione della qualità degli interventi eseguiti.

Siamo ormai a pochi giorni dalla scadenza prevista per la conclusione dei lavori.

Il rischio è che si arrivi a una situazione analoga, se non peggiore, rispetto a quella della Pigna, soprattutto alla luce delle criticità legate alle barriere architettoniche che avevo già segnalato in una precedente lettera.

Ognuno potrà trarre le proprie conclusioni.