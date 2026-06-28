"Sperimetri" a Perinaldo, la testimonianza di una volontaria: «Vedere nascere queste case mi ha dato una motivazione ancora più forte»

Ci sono giornate che restano impresse e cambiano il modo di guardare alle cose. Per Alda, volontaria, il 27 giugno a Perinaldo è stata una di quelle.

«Ho avuto il grande onore e la profonda emozione di essere invitata all'inaugurazione del cohousing "Sperimetri"», racconta, «un progetto dedicato alle persone con disabilità grave che ha trasformato l'ex scuola del borgo in quattro alloggi doppi, un luogo dove autonomia, dignità, inclusione e speranza possono diventare realtà concreta».

All'inaugurazione erano presenti l'assessore regionale alla Rigenerazione Urbana Marco Scajola, il sindaco Francesco Guglielmi e il presidente dell'associazione SPES Matteo Lupi, protagonisti di un intervento che Alda definisce «molto più della conclusione di un cantiere: il simbolo di una comunità che sceglie di non lasciare indietro nessuno».

Quello che l'ha colpita di più non sono stati i discorsi o le cifre dell'intervento, ma l'atmosfera di quel posto: «Entrare in Sperimetri mi ha fatto comprendere quanto sia importante trasformare un edificio in una vera casa». Un'emozione che si è tradotta immediatamente in carburante per il suo impegno: «Questa giornata mi ha donato una motivazione ancora più forte a proseguire il mio cammino nel volontariato. Ogni sorriso, ogni gesto, ogni progetto che mette al centro la persona ci ricorda che donare il proprio tempo è uno dei gesti d'amore più autentici che possiamo compiere».

Alda porta con sé quella giornata come un punto di riferimento: «Me la ricorderò ogni volta che svolgerò il mio servizio, perché anche il più piccolo gesto di vicinanza può fare una grande differenza nella vita di qualcuno. Ed è proprio questo che dà senso al nostro impegno».