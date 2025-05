Sanremo, incidente in via San Francesco: conducente dell’Audi positivo all’alcoltest, ancora in ospedale uno dei feriti

Emergono nuovi dettagli sull’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in via San Francesco, a Sanremo, all’altezza dell’officina Tortosa Gomme, dove un’Audi Q3 con targa tedesca si è scontrata frontalmente con una Fiat Panda bianca, provocando momenti di grande paura.

Secondo i primi accertamenti delle forze dell’ordine, la causa dello scontro sarebbe da ricondurre a una curva affrontata a velocità sostenuta dall’Audi, che avrebbe perso il controllo del mezzo finendo nella corsia opposta e impattando violentemente contro la Panda, che viaggiava nel corretto senso di marcia. L’impatto ha coinvolto anche una Volkswagen Golf, colpita in modo marginale prima dello schianto principale.

Alla guida dell’Audi Q3, un cittadino tedesco che, sottoposto all’alcoltest, è risultato positivo con un valore di 0,6 g/l, oltre il limite consentito di 0,5. Sebbene non in stato di ubriachezza conclamato, l’esito rientra tra le condizioni previste dal Codice della Strada per una sanzione. La posizione dell’uomo è ora al vaglio delle autorità competenti, che valuteranno le eventuali responsabilità anche in relazione alle dinamiche e alle conseguenze dell’incidente.

Per quanto riguarda gli occupanti della Fiat Panda, si tratta di un uomo anziano alla guida con i due figli. L’uomo, classe 1944, è ancora ricoverato all’ospedale di Sanremo con un trauma toracico, mentre le altre due persone sono state già dimesse in serata dopo le cure del caso. L’intervento dei soccorsi – coordinati dal personale sanitario di Sanremo Soccorso, Misericordia di Sanremo ODV e vigili del fuoco – ha permesso l’estricazione sicura delle vittime rimaste incastrate nell’abitacolo.

La strada è rimasta chiusa al traffico per oltre un’ora per consentire la rimozione dei mezzi, la messa in sicurezza dell’area e i rilievi necessari. Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto dell'accaduto.